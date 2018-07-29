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 إتصالات الجزائر تطلق”عرض خاص”بموسم الحج لهذه السنة

الوطني
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 إتصالات الجزائر تطلق”عرض خاص”بموسم الحج لهذه السنة
بقلم أحمد مراح

أطلقت إتصالات الجزائر عرضا خاصا ترويجيا يتعلق بموسم الحج للسنة الحالية 2018  يتمثل في عرض إستثنائي  لجميع المكالمات .

وبحسب بيان صادر عن ذات المؤسسة فإن العرض صالح على جميع المكالمات نحو متعاملي الثابت والنقال بأراضي المملكة العربية السعودية.

ويسمح هذا العرض لزبائن إتصالات الجزائر والمشتركين في خدمة”أدوم ثابت” بالإستفادة من أفضل الأسعارو يبقي الأقارب في إتصال دائم.

مع ذويهم المتواجدين المملكة العربية السعودية  بسعر3.5 دينارجزائري لكل 30 ثانية فقط المؤدين لمناسك الحج 1439هجري 2018 ميلادي.


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