إتصالات الجزائر تطلق العرض الجديد “Idoom Fibre Gamers “

أطلقت إتصالات الجزائر، عرضها الجديد “Idoom Fibre Gamers” لتمكين محبي وهواة ألعاب الفيديو من الاستفادة من الأنترنت ذي التدفق العالي جدا بتقنية الألياف البصرية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا العرض “الموجه للزبائن الخواص والزبائن الجدد من هواة ألعاب الفيديو. سيسمح لهم بالإستفادة من الأنترنت ذي التدفق العالي جدا بتقنية الألياف البصرية.

كما يضم هذا العرض ثلاثة أنواع هي:” Idoom fibre high speed ” وذلك بسعر 2.799 دج/الشهر بـ 20 ميغا بت في الثانية تنزيل و10 ميغا بت في الثانية رفع. “Idoom fibre fast speed” بسعر 3.399 دج/الشهر بـ 50 ميغا بت في الثانية تنزيل. و 25 ميغا بت في الثانية رفع. وكذا “Idoom fibre light speed ” بسعر 4.599 دج/الشهر بـ 100 ميغا بت في الثانية تنزيل و 60 ميغا بت في الثانية رفع.

كما أشارت إتصالات الجزائر، إلى أنها توفر لزبائنها أكسسوارات وأجهزة معلوماتية ذات جودة. على غرار لوحات المفاتيح، فأرة الحاسوب، فراش الفأرة، مكبرات الصوت ودعامة الخوذة.

وللاستفادة من هذه العروض، دعت ذات المؤسسة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz لمعرفة التفاصيل حول هذه العروض. التي تأتي في سياق مساعيها الرامية إلى الاستجابة لتطلعات كافة زبائنها. لاسيما هواة ألعاب الفيديو عبر الأنترنت”.

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