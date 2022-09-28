إتصالات الجزائر تطلق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر عن إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني إبتداء من يوم أمس الثلاثاء، بهدف تمكين مستخدمي الأنترنت الناطقين باللغة الإنجليزية من متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها وخدماتها.

جاء في بيان للمؤسسة: “يسرّ اتصالات الجزائر أن تعلن عن إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني اعتبارا من الثلاثاء الموافق لـ 27 سبتمبر 2022. حيث أصبح بإمكان مستخدمي الأنترنت الناطقين باللغة الإنجليزية متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها وخدماتها بكل سهولة، عبر الرابط التالي : www.algerietelecom.dz/en

كما أضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى تلبية متطلبات واحتياجات زبائنها. عبر تمكينهم من الاطلاع على موقعها الإلكتروني بعدة لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية وحاليا الإنجليزية”. مؤكدة في نفس الوقت سعيها الدائم إلى التقرب من زبائنها من خلال الانفتاح على جمهور أوسع”.

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إتصالات الجزائر: إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات لحماية الزبائن من مخاطر الأنترنت

أعلنت إتصالات الجزائر، بالشراكة مع الشركة الدولية للأمن الإلكتروني “Kaspersky”، عن إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات الرامية لحماية زبائنها من المخاطر التي قد يواجهونها عبر الأنترنت. وأكد بيان لإتصالات الجزائر، أن العديد من منتجات Kaspersky ستكون متوفرة إعتبارا من اليوم الأربعاء، على مستوى كافة الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر. حيث سيكون بإمكان الزبائن إجراء المعاملات البنكية وعمليات الشراء ولعب ألعاب الفيديو ومشاركة البيانات عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة بكل أمان. وأضاف البيان، أنه علاوة على هذه التشكيلة الكاملة لمنتجات Kaspersky الموجهة للجمهور العريض. فقد فكّرت إتصالات الجزائر في سلامة الأطفال الذين عادة ما يكونون عرضة لمخاطر الأنترنت. وبفضل حل الرقابة الأبوية «Kaspersky Safe Kids”، سيتمكن الأولياء من مرافقة أبنائهم في أولى خطوات الإتصال بشبكة الأنترنت وحمايتهم من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها. كما تسمح “Kaspersky Safe Kids ” للأولياء بحظر الدخول إلى مواقع خطيرة و غير مرغوب فيها للأطفال. بالإضافة كذلك إلى التحكم في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة. والتعرف على إهتماماتهم وقائمة أصدقائهم من أجل ضمان أفضل حماية لهم. من جهتها أعربت المؤسسة عن إعتزازها وفخرها بهذه الشراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني. وذلك وعيا منها بضرورة الحرص على ضمان أمن زبائنها. كما تتعهد بتوفير منتجات عالية الجودة التي من شأنها أن تضمن سلامتهم وسلامة أبنائهم.

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