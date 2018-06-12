إتصالات الجزائر تطلق تعبئة جديدة لـ IDOOM 4G

اطلقت اتصالات الجزائر فئات تعبئة جديدة لأنترنت ايدوم للجيل الرابع IDOOM 4G .

بمزايا رائعة تسمح للزبائن الخواص بالتمتع الكامل بخدمة الأنترنت، تحت اسم Pass 100 دج وPass 200 دج.

فمن خلال استعمال فئة التعبئة Pass 100 دج، يستفيد الزبون 1 جيغا أوكتيه أنترنت.

صالح ما بين منتصف الليل ومنتصف النهار الغد، بعد استهلاك الحجم، يستفيد الزبون من ولوج مجاني لشبكات التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لفئة التعبئة Pass 200 دج، فإن الزبون يستفيد من 2 جيغا أوكتيه أنترنت صالح لمدة 48 ساعة.

بعد استهلاك الحجم، يستفيد الزبون من ولوج مجاني لشبكات التواصل الاجتماعي بتدفق مخفض.

وتتم عملية تعبئة على مستوى الوكالات التجارية أوالبطاقة الذهبية عبر فضاء الزبون.