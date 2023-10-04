إتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا بأسعار تنافسية

أطلقت إتصالات الجزائر عرضا جديدا يهدف إلى دعم النشاط المهني للمؤسسات الناشئة. من خلال توفير إتصال بالأنترنت عالي الأداء بأسعار تنافسية.

وحسب بيان لإتصالات الجزائر، فيشمل هذا العرض “مجموعة من التدفقات الإستثنائية التي تتراوح ما بين 15 ميغا و 300 ميغا. التي تتيح للمؤسسات الناشئة الإستفادة من أنترنت سريع وموثوق بأسعار إستثنائية تتراوح ما بين 1250 دج و 2250 دج فقط.

ويستفيد زبائن Idoom Fibre الذين يشتركون لمدة لا تقل عن 3 أشهر من مجانية التركيب. بالإضافة إلى جهاز مودم مهدى فيما يستفيد زبائن Idoom ADSL من مجانية التركيب لكل إشتراك لمدة 3 أشهر أو أكثر.

كما أشار البيان، إلى أن المؤسسات الناشئة التي تختار تدفق 20 ميغا فما فوق تستفيد من أسعار تفضيلية على مختلف المنتجات والحلول المتوفرة على مستوى الوكالات التجارية. على غرار أجهزة DLink و Tenda. بالإضافة كذلك إلى خدمة “Shirudo” التي تقترح دورة تكوينية عبر الأنترنت في مجال الأمن السيبراني وخدمة “Fatoura”. وهي عبارة عن برنامج لإدارة عمليات الفوترة، الموجهة للمؤسسات.

و تلتزم مؤسسة إتصالات الجزائر، من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة. بالمساهمة في “التطوّر المزدهر للمؤسسات الناشئة والإستجابة المثلى لاحتياجات زبائنها المحترفين.

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