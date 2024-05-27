إتصالات الجزائر تطلق عرضا مغريا لتخفيض الأسعار

أعلنت إتصالات الجزائر عن تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية التي تعادل أو تفوق 20 ميغابت في الثانية اعتبارا من اليوم. إلى جانب رفع سرعة التدفق إلى غاية 1 جيغابت في الثانية.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أنه وسعيا منها لضمان تجربة مثالية لزبائنها في مجال الاتصال بالأنترنت. فإنه سيتم إطلاق صيغ إشتراك استثنائية جديدة لـ IDOOM FIBRE, ADSL وVDSL. حيث ولأول مرة في الجزائر أضافت تدفقين فائقي السرعة يصلان إلى 500 ميغابت في الثانية. وحتى 1 جيغابت في الثانية مع تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية. التي تعادل أو تفوق 20 ميغابت في الثانية. وذلك اعتبارا من هذا الاثنين 27 ماي 2024″.

كما تمثلت الأسعار الجديدة المقترحة في “سرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية: من 2599 دج إلى 2200 دج. سرعة تدفق 50 ميغابت في الثانية: من 2799 دج إلى 2400 دج سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية: من 2999 دج إلى 2600 دج, سرعة تدفق 200 ميغابت في الثانية: من 3599 دج إلى 2800 دج. سرعة تدفق 300 ميغابت في الثانية: من 3999 دج إلى 3000 دج سرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية: 3600 دج وسرعة تدفق 1 جيغابت في الثانية: 4200 دج”.

وعلاوة على ذلك سيستفيد الزبائن الخواص المشتركون في عرض IDOOM Fibre بسرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية أو أكثر. تلقائيا من رفع تدفقهم إلى سرعات تدفق أعلى دون دفع أي تكاليف إضافية”.

كما جددت اتصالات الجزائر من خلال إطلاق هذا العرض الجديد إلتزامها المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنها في مجال الأنترنت العالي والعالي جدا”.

ولمعلومات إضافية دعت إتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz .