إتصالات الجزائر تطلق موقعها الإلكتروني الجديد باللغة الأمازيغية

أعلنت إتصالات الجزائر، عن إستعدادها لإطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة، ناطق باللغة الأمازيغية، يوم السبت القادم 12 جانفي.

وأفاد بيان للمؤسسة: “فبعد مرور أزيد من سنة على إعلان رأس السنة الأمازيغية “ينّاير” عيدا وطنيا،

حرصت إتصالات الجزائر على إعتماد اللغة الأمازيغية في وثائقها الإدارية.

وكذا في مختلف حملاتها الإعلامية المنجزة خلال سنة 2018 كما أنها ستواصل سياستها المنتهجة خلال عام 2019″.

وأضاف البيان: “تؤكد إتصالات الجزائر مرة أخرى إلتزامها بتثمين اللغة الأمازيغية بإعتبارها لغة رسمية

ويسرّها أن تحيط علما زبائنها الكرام بأنها ستطلق رسميا النسخة الأمازيغية لموقعها الالكتروني www.at.dz إعتبارا من 01 يناير 2969 الموافق لـ 12 جانفي 2019.