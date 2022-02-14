إتصالات الجزائر تطلق نسخة جديدة للفضاء المخصص للزبائن

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر، نسخة جديدة للفضاء المخصص للزبائن، بهدف تمكين المشتركين من الإطلاع بسهولة على كافة المعلومات المتعلقة بإشتراكاتهم.

وحسب بيان لمؤسسة إتصالات الجزائر، دعت من خلاله كافة زبائنها إلى اكتشاف النسخة الجديدة للفضاء المخصص لهم عبر الرابط الجديد التالي: client.at.dz .أو عبر الموقع الالكتروني : www.at.dz .من خلال الدخول إلى علامة التبويب “فضاء الزبون”.

كما أشار البيان، إلى أنه إعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق لـ 13 فيفري 2022. يتسنى للمشتركين في خدمات IDOOM ADSL, IDOOM Fibre, Idoom 4GLTE و Idoom fixe . الإطلاع بسهولة على كافة المعلومات المتعلقة بإشتراكاتهم.

وأضافت إتصالات الجزائر في ذات السياق، أنه يمكن للمشتركين الإطلاع على المعلومات الخاصة بالحساب “الإسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، طبيعة الاشتراك… بالإضافة كذلك إلى تاريخ انقضاء صلاحية اشتراك الأنترنت، الإستهلاك الحالي لاشتراك الهاتف، الاطلاع على الفواتير غير المسددة. عمليات التعبئة الالكترونية، حجم الأنترنت المستهلك من إشتراك الجيل الرابع 4G والحجم المتبقي وإضافة أو تغيير البريد الإلكتروني لتلقي الفاتورة الإلكترونية.

و أشارت إتصالات الجزائر، إلى أن فضاء الزبون الجديد متاح باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية و الإنجليزية. مشيرة إلى أنه من خلال هذا التحديث، تؤكد المؤسسة مرة أخرى حرصها على الإستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه.

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