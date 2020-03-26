إتصالات الجزائر تطوّر موقع إلكتروني وتطبيق حول فيروس كورونا

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر عن تطوير موقع إلكتروني وتطبيق حول فيروس كورونا وسيتم وضعهما تحت تصرف وزارة الصحة .

وكشف الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر عن نجاح فريق البحث التابع للمؤسسة في تطوير تطبيق وموقع الكتروني حول فيروس كورونا.

وأضاف محمد أنور بن عبد الواحد أن الموقع الالكتروني، “سيكون بمثابة لوحة معلومات لمختلف مصالح الصحة”.

واشار ذات المسؤول أن” الموقع يسمح بالحصول على صورة واضحة حول وضعية انتشار فيروس كورونا في البلاد في الوقت الحقيقي”.

كما انه بإمكان مديريات الصحة العمومية لكل ولاية تزويد و متابعة المعلومات في قاعدة بيانات من خلال هذا الالموقع الإلكتروني .

في حين صرح ذات المسؤول ان التطبيق يسمح للمواطن ب”طرح أسئلة تخص إجراءات الكشف المبكر والحصول على نتائج الاختبار عبر الانترنت”.

وقال محمد أنور بن عبد الواحد “انه يمكن للمواطن كذلك طلب مساعدة طبية، حيث يقوم بإدخال رقم هاتفه في التطبيق.

أين يقوم المواطن على مجموعة من الأسئلة حول حالته الصحية، ثم تقوم المصالح الصحية بالاتصال به عن طريق مركز الاتصال 3030.

واتخاذ القرار فيما إذا كان الأمر يتعلق بحالة مشتبه بها أم لا”.

وإذا اتضح أن الأمر يتعلق بحالة مشتبه بها، فسيتم توجيهه إلى المصالح الصحية المختصة” حسبما أكده ذات المسؤول.