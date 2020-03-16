إتصالات الجزائر.. تعبئة حسابات الانترنت وتسديد الفواتير إلكترونيا بسبب كورونا

الوطني
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إتصالات الجزائر.. تعبئة حسابات الانترنت وتسديد الفواتير إلكترونيا بسبب كورونا
بقلم فوزية مسعدي

أعلنت إتصالات الجزائر عن إتخاذها لجملة من التدابير الوقائية على مستوى وكالاتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت إتصالات الجزائر، اليوم الإثنين في بيان لها، أنه وتفاديا لخطر إنتشار فيروس كورونا نعلم “زبائننا عن إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت وتسديد الفواتير الهاتفية في أي وقت وبكل أمان دون الحاجة للتنقل”.

ووضعت إتصالات الجزائر تحت تصرف زبائنها خدمات عن بعد على غرار الدفع الالكتروني، التطبيق المحمول ، خدمة الزبائن “12”،  الموقع الالكتروني www.algeritelecom.dz.

وكذا صفحات اتصالات الجزائر على شبكات التواصل الاجتماعي وكافة الخدمات العملياتية عن بعد على غرار : خدمة IDOOMLY، الفاتورة الالكترونية.


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