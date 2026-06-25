إتصالات الجزائر تعرض أحدث خدماتها الرقمية في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

تشارك مؤسسة إتصالات الجزائر في فعاليات الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، الذي يقام بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة. خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وتسجل المؤسسة حضورها ضمن هذا الموعد الاقتصادي البارز من خلال جناح خاص تعرض فيه مختلف منتجاتها. وخدماتها الرقمية الموجهة للأفراد والمؤسسات والمهنيين. إلى جانب أحدث الحلول التكنولوجية التي تواكب متطلبات التحول الرقمي.

كما خصصت إتصالات الجزائر فضاء خارجي للتعريف بخدماتها المبتكرة، لاسيما خدمات الدفع الإلكتروني. فضلا عن تنظيم أنشطة تفاعلية وترفيهية لفائدة الزوار، في إطار سعيها إلى تعزيز قربها من المواطنين ومرافقتهم في مسار الرقمنة.

ويعد معرض الجزائر الدولي من أبرز التظاهرات الاقتصادية والتجارية الوطنية، حيث يشكل منصة تجمع مختلف الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين من داخل وخارج الوطن. ما يتيح فرصا جديدة للشراكات والتعاون وتبادل الخبرات.

وأكدت إتصالات الجزائر، أن مشاركتها في هذه الطبعة تندرج ضمن التزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي في الجزائر ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين. من خلال توفير حلول تكنولوجية متطورة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وترقية الخدمات الرقمية على المستوى الوطني.

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