إتصالات الجزائر.. تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الأنترنت الخميس القادم

سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الأنترنت “ADSL/4GLTE/WIFI” الخميس القادم إبتداء من الساعة 00:00 سا إلى غاية ليلة 30 من نفس الشهر.

وأوضحت إتصالات الجزائر في بيان لهااليوم الإثنين أنه سيتم يوم الخميس القادم برمجة عملية صيانة نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة.

حيث سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الأنترنت ADSL/4GLTE/WIFI خلال عملية الصيانة.

واضاف البيان أن فترة التعليق ستمس أيضا خدمات “خلاص” “الذهبية” و”ساتيم”.

وكذا عمليات التعبئة باستعمال الموزع الصوتي 1500، وكذلك خدمة التعبئة الخاص بالجيل الرابع LTE.