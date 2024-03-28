إتصالات الجزائر تقدم هبة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجديد ببشار

قدم المتعامل العمومي إتصالات الجزائر، هبة تتكون من وحدة للأشعة وأخرى للتصوير الإشعاعي متعدد الخدمات لفائدة المستشفى الجديد بطاقة 160 سرير ببشار.

وأوضح مدير إتصالات الجزائر مولاي كيحال، لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حفل تسليم تلك الهبة. بحضور السلطات المحلية ومسؤولي قطاع الصحة بولاية بشار. أن هذه المبادرة تعد دعما من قبل ذات المؤسسة للوسائل والتجهيزات الطبية الموجهة لتحسين شروط التكفل بالمرضى على مستوى هذا المرفق الإستشفائي.

و صرح ذات المسؤول قائلا: ”من خلال هذه المبادرة تؤكد إتصالات الجزائر مرة أخرى أن قيم التضامن. تظل راسخة لدى هذه المؤسسة لكونها مؤسسة مواطنة”.

من جهة أخرى بادرت مؤسسة إتصالات الجزائر بتوزيع نحو مائة طرد غذائي لفائدة مطاعم “الرحمة” بولاية بني عباس. في إطار مبادرات التضامن لشهر رمضان المعظم، وفقا لما أفاد به من جهته المكلف بالإتصال بالمديرية العملياتية طه عبد الجواد.

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