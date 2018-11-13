“إتصالات الجزائر” تكشف عن عرض جديد يخص “Idoom Fibre” محترف

كشفت مؤسسة “إتصالات الجزائر”، عن إطلاقها عرض جديد يخص “Idoom Fibre” محترف الموجه للزبائن المهنيين، حسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء.

و أوضح المصدر أن هذه الفئة المعنية على غرار : الحرفيين، المؤسسات الصغيرة جدا، الجمعيات وأصحاب المهن الحرة عبر الشبكة الجديدة للألياف البصرية.

وذلك بأسعار جيدة إلى جانب مزايا فريدة تسمح للمهنيين بالتمتع الكامل بخدمتي الهاتف والأنترنت.

و يتمثل عرض ” Idoom Fibre” محترف، في حزمة تشمل إتصالا بالأنترنت بتدفق عالي جدا وخطا هاتفيا ثابتا

يستفيد من خلالها الزبون من مكالمات مجانية وغير محدودة على المستوى المحلي والوطني، فضلا عن تخفيضات على أسعار المكالمات نحو الدولي.

كما إقترحت ذات المؤسسة صيغتين لفائدة زبائن عرض “محترف”، وذلك إعتمادا على إحتياجات الزبون من حيث سرعة التدفق 4 ميغا أو 8 ميغا.

بالنسبة لعرض “Idoom Fibre ” محترف 4 ميغا، يستفيد الزبون من مكالمات مجانية نحو المحلي والوطني ومكالمات بسعر 6.8 دج للدقيقة نحو المحمول.

بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 30 % نحو الدولي، الكل بسعر 4999 دج للشهر، يضيف المصدر

وبالنسبة لعرض “Idoom Fibre” محترف 8 ميغا، فإن الزبون يستفيد من مكالمات مجانية نحو المحلي والوطني ومكالمات بسعر 6.8 دج للدقيقة نحو المحمول.

بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 30 % نحو الدولي، الكل بسعر 6999 دج/الشهر.

وأضاف نفس المصدر، أنه لكل من يرغب في إكتتاب عرض ” Idoom Fibre” محترف، أن يقوموا بتسديد مصاريف جهاز المودم وتكاليف التركيب.

وفقا لسعر العرض المعمول به، شريطة إجراء إختبار الأهلية و إحترام فترة الإلتزام المقدرة بـ 12 شهرا.

و أورد البيان ملاحظة مفادها، أن مصاريف الربط والمأخذ البصري بالإضافة إلى تكاليف التفعيل، مفوترة بسعر 6000 دج/دون رسوم تدفع مرة واحدة.