إتصالات الجزائر: تمدد آجال تحصيل الفواتير الهاتفية لمدة شهر

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم الأحد عن تمديد آجال تحصيل الفواتير الهاتفية لمدة شهر وعدم توقيف خطوط الهاتف الثابت.

وجاء هذا القرار ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار وباء كورونا وتزامنا مع الظرف الاستثنائي.

والهدف من هذا الإجراء هو الحرص على سلامة الزبائن وكذا العمل على التقيد بشروط الحجر الصحي.

وفي ذات السياق سجلت إتصالات الجزائر معدلات قياسية في استهلاك الأنترنت، منذ دخول الحجر المنزلي حيز التطبيق.

واشارت ذات المؤسسة أنه وصل استهلاك 1700 جيغا من الأنترنت في الثانية خلال أوقات الذروة

كما ان هذه المعدلات السابقة المسجلة بأوقات الذروة لم تتجاوز 1300 جيغا.