إتصالات الجزائر تنجز أكثر من 28 محطة لفك العزلة عن المناطق النائية بسطيف

قامت المديرية العملية لاتصالات الجزائر لولاية سطيف بتسريع وتيرة تجسيد برنامجها الخاص بتركيب 28 محطة خدمات.

وأضاف بيان للمؤسسة، أن الخدمات مدرجة في مخطط عملها للسنة الجارية الموجه للمناطق المعزولة.

وصرح المدير العملي لاتصالات الجزائر بسطيف، نصر الدين بوزيد، أنه يتم التحضير لأشغال المواقع المخصصة لإيواء الأجهزة الجديدة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأشغال المتمثلة في محطات الجيل الرابع في جميع أرجاء الولاية، لاسيما المناطق النائية:

على غرار راس إيسلي بأقصى الجنوب، الولجة شرقا، قنزات بالشمال الغربي وأقمون ببلدية بني ورتيلان بأقصى الشمال.

أكدا ذات المصدر، أن كل محطة ستسمح بتزويد ما لا يقل عن 700 مواطن بهذه التكنولوجيا.

من جانب آخر، لقيت عملية نشر تقنية FTTH الألياف البصرية إلى المنزل ترحيبا كبيرا.

وتسمح هذه التقنية بتوفير تدفقات أنترنت تصل إلى 100 ميغابت في الثانية لفائدة الزبائن الخواص في عدة أقطاب حضرية.

أما الأحياء المستفيدة من هذه العملية منها الباز، بئر النساء، تينار، عبيد علي و العلمة، كونها تستخدم الألياف البصرية.

وستنطلق العملية من البنى التحتية لمتعامل اتصالات الجزائر إلى غاية جهاز المودم الخاص بالزبون.

من جهة أخرى باشرت المديرية العملية لسطيف منذ عدة أشهر عملية تجديد وعصرنة الشبكات النحاسية على مستوى الأحياء القديمة.

وتتمثل الأحياء في حي يحياوي، حي ثليجان ووسط المدينة، وكذا في عدة مناطق أخرى على غرار بوقاعة والعلمة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية سطيف، تعد ثالث أكبر مدينة بعد الجزائر العاصمة و وهران من حيث عدد المشتركين بأكثر من 150 ألف مشترك.

كما تعد من بين الولايات النادرة التي نجحت في رفع تحدي عصرنة شبكتها الهاتفية، وذلك بفضل فريق العامل المتكون من 500 إطار.

وتظم المديرية 13 وكالة تجارية، من بينها ستة نقاط حضور موزعة عبر مختلف أرجاء الولاية و 40 فرقة تدخل و 45 مؤسسة فرعية.

وتسهر المديرية على تجسيد برنامج المديرية العامة التي تضع تحسين جودة الخدمة محور انشغالاتها.