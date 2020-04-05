إتصالات الجزائر تنشر قائمة الوكالات التجارية المفتوحة طول فترة تمديد الحجر الصحي

نشرت مؤسسة اتصالات الجزائر قائمة تتضمن الوكالات التجارية المعنية بإستمرار تقديم خدماتها لفائدة زبائنها وذلك طوال فترة تمديد الحجر الصحي.

وأفادت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد في بيان لها، أنه و تبعا للتدابير الجديدة المتعلقة بتمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 19 أفريل 2020، تلتزم اتصالات الجزائر بضمان استمرارية خدماتها وفتح وكالاتها التجارية لفائدة زبائنها الكرام.

وأشارت المؤسسة أن الوكالات التجارية المعنية بضمان إستمرار خدماتها هي كالآتي:

1- بالنسبة لولاية البليدة، الوكالتين التجاريتين الورود و بوقرة ستفتحان أبوابهما أمام الزبائن من 10.00 سا إلى 14.00 سا.

2- بالنسبة للولايات المعنية بالحجر المنزلي من 15.00 سا إلى 07.00 سا

• من 08.00 سا إلى 13.00 سا : الوكالة التجارية الكائنة بوسط الولاية.

• من 09.00 سا إلى 13.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.

بالنسبة للولايات المعنية بالحجر المنزلي من 19.00 سا إلى 07.00 سا

• من 08.00 سا إلى 18.00 سا : الوكالة التجارية الكائنة بوسط الولاية.

• من 10.00 سا إلى 14.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.