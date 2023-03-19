إتصالات الجزائر تنظم حملة تطوعية للتشجير بمعسكر

نظمت المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر هذا السبت، حملة تطوعية للتشجير، على مستوى غابة الزقور، ببلدية المامونية.

وجاءت هذه الحملة، عشية إحياء اليوم العالمي للغابات، المصادف ل21 مارس 2023.

وتم تنظيم هذه الحملة التطوعية التي بادرت بها مؤسسة إتصالات الجزائر على المستوى الوطني بالتعاون مع المحافظة الولائية للغابات.

وتهدف الحملة، لحث المواطنين وتذكيرهم بأهمية المساهمة في المحافظة على بيئة صحية. ودعوتهم للمشاركة في حماية النظام الغابي على المستوى الوطني.

وقد قاد هذه الحملة موظفي المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر رفقة أطفالهم. حيث تم زراعة حوالي 500 شجيرة.

كما حضر عدة ضيوف إلى جانب المدير العملياتي للإتصالات بمعسكر، كل من المديرة الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمعسكر. وفرقة من الحماية المدنية، وممثل الدرك الوطني، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المامونية.

وشارك في هذه العملية ما يزيد عن 70 طفلا في جو بهيج سادته مشاعر السعادة والفرح. وكانت هذه الحملة بمثابة فرصة لتعليم أطفالنا روح التعاون ولننقل إليهم قيم العمل الجماعي المشترك.

وكذا المساهمة في المحافظة على تراثنا الغابي والشجري الثمين. وللتأكيد بأن مؤسسة إتصالات الجزائر وبصفتها مؤسسة مواطنة، تعمل بإستمرار على خدمة المجتمع والمساهمة في حماية بيئته.