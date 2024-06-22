إتصالات الجزائر تنظم حملة وطنية لتنظيف الشواطئ

نظمت إتصالات الجزائر حملة وطنية للتنظيف الشواطئ على مستوى 10 ولايات ساحلية، وذلك تزامنا مع إنطلاق موسم الإصطياف.

وحسب ما أورده يوم السبت، بيان لذات المؤسسة، فإنه “في إطار التزام البيئي والمجتمعي. نظمت اتصالات الجزائر، يوم أمس الجمعة واليوم السبت. عملية واسعة لتنظيف الشواطئ عبر عشرة (10) ولايات ساحلية. وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف وبمشاركة عمال المؤسسة رفقة عائلاتهم في هذه المبادرة”.

وتهدف هذه العملية إلى “تحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة، تطوير ثقافة العمل التطوعي بين عمال اتصالات الجزائر. وتسليط الضوء على أهمية المحافظة على شريطنا الساحلي والثروات الطبيعية للجزائر”. كما تعزز “التزام المؤسسة بحماية البيئة والتنمية المستدامة”.

وشملت هذه العملية كل من ولايات تيزي وزو، والطارف، وعين تموشنت، وعنابة، وجيجل، وبجاية، والجزائر العاصمة، وتيبازة، الشلف ووهران.