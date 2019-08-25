إتصالات الجزائر تنظم عملية تنظيف الشواطئ

أخبار الجزائر
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إتصالات الجزائر تنظم عملية تنظيف الشواطئ
بقلم أمينة داودي

نظمت إتصالات الجزائر حملة لتنظيف الشواطئ عبر العديد من ولايات الوطن، أمس السبت.

وحسب بيان للمؤسسة فإن حملة التنظيف تهدف إلى تحسيس المصطافين حول أهمية المحافظة على البيئة ونظافة الشواطئ.

وأضاف البيان، أن مؤسسة إتصالات الجزائر تدعوا المصطافين إلى المشاركة في هذه المبادرة خلال موسم الإصطياف الحالي.

وترمي هذه الحملة التحسيسية التي تنظم على الصعيد الوطني إلى تحذير المصطافين من مخاطر النفايات.

ودعت إتصالات الجزائر إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ الجزائرية، خاصة من النفايات الناتجة عن الإستهلاك البشري في الوسط الطبيعي.

تهدف اتصالات الجزائر باعتبارها شركة مواطنة، لمرافقة كل النشاطات التي تهم الجزائريين وخاصة الفئة الشبانية والمساهمة منها في الحفاظ على البيئة.


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