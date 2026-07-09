إتصالات الجزائر تُتوج بجائزة دولية في قمة مجتمع المعلومات (WSIS 2026)

توجت شركة إتصالات الجزائر بجائزة دولية ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026). عن مشروع “الذكاء الإصطناعي من أجل الإدماج الرقمي” (AI for Digital Inclusion). لصاحبه هاشمي ابراهيم عبد الحق، من بين 1595 مشروع من 122 دولة. وذلك بحضور سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية.،

وحصل المشروع على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعد اختياره ضمن المشاريع الفائزة في فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. تقديراً لإسهامه في تعزيز التحول الرقمي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات المنتدى المنعقدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 6 إلى 10 جويلية 2026. بتوقيع الأمينة العامة للإتحاد الدولي للاتصالات دورين بوقدان مارتين.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتنامية للجزائر في مجال الابتكار الرقمي. وجهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

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