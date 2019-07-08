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إتصالات الجزائر: جمع 634 كيس دم عبر مختلف مناطق الوطن

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إتصالات الجزائر: جمع 634 كيس دم عبر مختلف مناطق الوطن
بقلم نادية بن طاهر

استطاعت مؤسسة إتصالات الجزائر، أن تجمع 634 كيس دم، خلال عملية التبرع بالدم، التي أطلقتها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم خلال يومي 18 و19 جوان 2019.

وحسب بيان لذات المصلحة، تثير حملة التبرع بالدم، وككل سنة، اهتماما بالغا لدى عمال اتصالات الجزائر، الذين كانوا كثر للاستجابة لنداء القلب والتعبير عن تضامنهم مع المجتمع المدني.

حيث سجلت اتصالات الجزائر هذه السنة، زيادة بنسبة 35 %، في عدد التبرعات مقارنة بالسنة الماضية.

وتؤكد اتصالات الجزائر، أن هذه الالتفاتة الطيبة، تعد قيمة متجذرة وراسخة في ثقافة المؤسسة.


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