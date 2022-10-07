إتصالات الجزائر: ضمان إستمرارية الخدمات خلال المولد النبوي الشريف

أعلنت شركة إتصالات الجزائر، أن وكالاتها التجارية ستضمن إستمرارية خدماتها خلال إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. الذي يصادف يوم السبت المقبل. وذلك من الساعة التاسعة 09.00 صباحا إلى الساعة الثالثة 15.00 مساء.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الوكالات التجارية المعنية بهذا الدوام في الجزائر العاصمة تتواجد بكل من: “حسين داي، دار البيضاء، برج البحري، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة. أما على مستوى الولايات الأخرى فيتعلق الأمر بالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة”.

وأشارت إتصالات الجزائر أنها من خلال هذا الإجراء، تجدد إلتزامها بضمان راحة زبائنها وكذا تعزيز إستراتيجية التقرب منهم من أجل الإستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه”.

وبذات المناسبة، تقدمت الشركة بأحر التهاني وأطيب التماني لكافة الشعب الجزائري بموفور الصحة والإزدهار.

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إتصالات الجزائر: إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات لحماية الزبائن من مخاطر الأنترنت

كما أعلنت إتصالات الجزائر، بالشراكة مع الشركة الدولية للأمن الإلكتروني “Kaspersky”، عن إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات الرامية لحماية زبائنها من المخاطر التي قد يواجهونها عبر الأنترنت.

وأكد بيان لإتصالات الجزائر، أن العديد من منتجات Kaspersky ستكون متوفرة إعتبارا من اليوم الأربعاء، على مستوى كافة الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر. حيث سيكون بإمكان الزبائن إجراء المعاملات البنكية وعمليات الشراء ولعب ألعاب الفيديو ومشاركة البيانات عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة بكل أمان.

وأضاف البيان، أنه علاوة على هذه التشكيلة الكاملة لمنتجات Kaspersky الموجهة للجمهور العريض. فقد فكّرت إتصالات الجزائر في سلامة الأطفال الذين عادة ما يكونون عرضة لمخاطر الأنترنت.

وبفضل حل الرقابة الأبوية «Kaspersky Safe Kids”، سيتمكن الأولياء من مرافقة أبنائهم في أولى خطوات الإتصال بشبكة الأنترنت وحمايتهم من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها.

كما تسمح “Kaspersky Safe Kids ” للأولياء بحظر الدخول إلى مواقع خطيرة و غير مرغوب فيها للأطفال. بالإضافة كذلك إلى التحكم في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة. والتعرف على إهتماماتهم وقائمة أصدقائهم من أجل ضمان أفضل حماية لهم.

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