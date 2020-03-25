إتصالات الجزائر.. طلبات الربط بالخط الهاتفي والتبليغ عن الأعطال عبر الأنترنت

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في التبليغ عن الأعطال عبر الأنترنت.

أعلمت إتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان لها، زبائنها بإمكانية تقديم طلب الربط بخط هاتفي والتبليغ عن التعطلات عبر منصة الأنترنت.

وأشارت المؤسسة، أن ذلك يتم فقط عبر الدخول إلى موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

وأوضحت إتصالات الجزائر أنه وبفضل الخدمة الجديدة سيتسنى لطالبي الخطوط الهاتفية الجدد تتبع جميع مراحل دراسة الإنجاز عن بعد.

كما أكدت المؤسسة أيضا أنه بإمكان زبائنها الخواص والمهنيين التبليغ عن الأعطال مباشرة عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة إلى التنقل.