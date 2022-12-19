إتصالات الجزائر: عرض جديد بأفضل الأسعار لـ ” انترنيت “Idoom”

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر عن عروضا ترويجية جديدة للجيل الرابع Idoom وبأسعار ومزاية مغرية.

وكشفت إتصالات الجزائر في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك عن عروضا جديد تتمثل في تعبئة 2500 دج الجديدة للجيل الرابع Idoom 4G. حيث تمنح لزبائنها 300 جيغا حجم أنترنت وصالحة لمدة شهرين. مع ولوج غير محدود إلى خدمة الأنترنت بتدفق مخفض، بعد استنفاد حجم التعبئة.

لالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني + شبكة IDOOM 4G LTE و1000 دج رصيد مكالمات نحو النقال.