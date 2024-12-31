إتصالات الجزائر.. عرض خاص بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

أطلقت مؤسسة “اتصالات الجزائر” عرضا ترويجيا خاصا Idoom Fibre بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وحسب بيان اتصالات الجزائر فإن العرض الترويجي Idoom Fibre يتضمن اشتراكاً بسعر 500 دينار، واتصال أنترنت بسرعة 500 ميغابايت في الثانية!

كما يتيح هذا العرض، المستمر إلى غاية 20 جانفي 2025، الاستفادة من جهاز “مودم الألياف البصرية” مجاناً، وشهر أنترنت مجاناً بسرعة تدفق 500 ميغابايت في الثانية، بسعر اشتراك استثنائي بقيمة 500 دينار جزائري فقط.

وهذا للزبائن الجدد المؤهلين الذين يشتركون لأوّل مرة في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر. يضيف البيان.

كما تضمن العرض مزايا رائعة منها عند الاشتراك في عرض Idoom Fibre:

سعر اشتراك مخفّض: 500 دينار جزائري فقط !

عند الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابايت في الثانية أو أكثر، استفيدوا من سعر اشتراك مخفّض، بقيمة 500 دينار جزائري فقط.

جهاز مودم الألياف البصرية مهدى.

احصلوا مجانا على جهاز “مودم الألياف البصرية” عالي الأداء، لتوفير اتصال أنترنت ثابت وسريع.

شهر أنترنت فائق السرعة.

استمتعوا بشهر أنترنت مجاني بسرعة مذهلة تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية، مناسب للبث المتواصل وتحميل الملفات الكبيرة، والمزيد.

بعد انقضاء الشهر المهدى، ستعودون إلى سرعة التدفق المختارة عند الاشتراك، ما يضمن لكم تجربة أنترنت تتماشى واحتياجاتكم.

دون رسوم تركيب.

وفّروا المزيد مع مجانية تركيب لخدمة Idoom Fibre الجديدة.