إتصالات الجزائر: عرض لهواة ومحترفي ألعاب الفيديو بأسعار جد مغرية 

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر عرضا ترويجيا جديدا Idoom Fibre Gamers، موجه لزبائن Idoom Fibre.

وأوضحت إتصالات الجزائر في بيان لها عبرحسابها الرسمي على الفيسبوك، أن العرض يقترح سرعات انترنت فائقة وبأسعار جد مغرية وذلك اعتبارا من هذا الاثنين 24 جوان 2024.

وأضاف البيان أن هذه العرض يقترح باقة متنوعة مصممة لتلبية متطلبات واحتياجات محبي الألعاب عبر الانترنت، مع سرعات تحميل فائقة تصل إلى 1 جيغابت في الثانية وسرعات رفع تصل إلى 600 ميغابت في الثانية.

وجاء في هذا العرض مايلي:

Idoom Fibre Gamers 20 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 12 ميغابت في الثانية بسعر 2500 دج/الشهر.

Idoom Fibre Gamers 50 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 30 ميغابت في الثانية بسعر 2800 دج/ الشهر.

Idoom Fibre Gamers 100 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 60 ميغابت في الثانية بسعر 3000 دج/ الشهر.

Idoom Fibre Gamers 200 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 120 ميغابت في الثانية بسعر 3400 دج/ الشهر.

Idoom Fibre Gamers 300 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 180 ميغابت في الثانية بسعر 4000 دج/ الشهر.

Idoom Fibre Gamers 500 ميغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 300 ميغابت في الثانية بسعر 4600 دج/ الشهر (سرعة تدفق جديدة).

Idoom Fibre Gamers 1 جيغابت في الثانية: سرعة الرفع تصل إلى 600 ميغابت في الثانية بسعر 5200 دج/ الشهر (سرعة تدفق جديدة).

وأكدت إتصالات الجزئر إستفادة زبائن Idoom Fibre المشتركون في عرض 20 ميغابت في الثانية فما فوق من زيادة تلقائية في سرعة الانترنت إلى تدفق أعلى، دون دفع أية رسوم إضافية.