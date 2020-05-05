إتصالات الجزائر: لن يتم قطع خطوط الهواتف طيلة فترة الحجر المنزلي

أعلنت، اليوم الثلاثاء، إتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنها لن تقوم بقطع الخطوط الهاتفية طيلة فترة الحجر المنزلي في حال انقضاء صلاحية الاشتراك.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنها تطمئن كافة زبائنها لاسيما أولئك القاطنين بولاية البليدة بأن بطاقات التعبئة متوفرة على مستوى نقاط البيع المعتادة.

مشيرة أن وكالاتها التجارية ستعيد فتح أبوابها لضمان خدماتها من السبت إلى الخميس.

كما أعلمت اتصالات الجزائر أنه وتفاديا لتنقل زبائنها إلى الوكالات التجارية، تمنح هدايا تصل إلى غاية 06 أيام أنترنت إضافية على التعبئات عن بعد، وذلك من خلال استعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

أو باستعمال خدمة الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB” عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz و التطبيق المحمول.

كما أكدت الشركة أن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre في أي وقت تفعيل تسبيق 96 ساعة أنترنت، أي 4 أيام عوض 36 ساعة بفضل خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.