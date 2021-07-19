إتصالات الجزائر: مكالمات مجانية وغير محدودة لمشتركي الهاتف الثابت بمناسبة عيد الأضحى

.كشف المتعامل العمومي اتصالات الجزائر عن عرض خاص بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لمشتركي الهاتف الثابت وأوضح بيان المؤسسة انه بإمكان مشتركي الهاتف الثابت الإستفادة.

اتصالات الجزائر تمنح مكالمات مجانية وغير محدودة بمناسبة عيد الأضحى . وكذلك من الهاتف الثابت المحلي نحو الثابت المحلي والوطني وأرقام فولت “4GLTE”، خلال يومي عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بيان المؤسسة أن المشتركين في أحد عروض ايدوم ” Idoom” الثابت سيستفيدون من التخفيضات مغرية ايام العيد.

وفق ذات المؤسسة التخفيضات جاءت كمايلي:

سعر المكالمة وصل إلى 03 دينار عوض 08 دينار/ للدقيقة نحو شبكات المحمول الوطنية

بالإضافة إلى 06 دج/ للدقيقة نحو 10 دول أجنبية وهي:

فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والصين والولايات المتحدة وكندا.