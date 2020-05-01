إتصالات الجزائر: هدايا على التعبئات عن بعد لفائدة زبائن البليدة

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر زبائنها بولاية البليدة بأنها تمنحهم هدايا عن كل عملية تعبئة أنترنت عن بعد.

واوضح بيان المؤسسة أنه هذه الهدايا التي يمكن أن تصل إلى غاية 6 أيام أنترنت إضافية بالنسبة للزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL وIdoom Fibre تكون صالحة :

باستعمال خدمة الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB” عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz أو التطبيق المحمول.

أوباستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

علاوة على ذلك، يمكن للزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre في أي وقت تفعيل تسبيق 96 ساعة أنترنت (أي 04 أيام) عوض 36 ساعة بفضل خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.

والجدير بالتذكير أن هذه الخدمة متاحة عن طريق تشكيل الرقم 1500 واختيار خيار التعبئة الاحتياطية Idoomly في قائمة خدمات Idoom ADSL.

كما سيستفيد الزبائن المشتركون في خدمة الجيل الرابع 4G LTE من نفاذ مجاني إلى خدمة الأنترنت بتدفق مخفض في حال استنفاذ الحجم الأولي للأنترنت.