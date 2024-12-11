إتصالات الجزائر وجازي تطلقان “TWINBOX”

أعلنت إتصالات الجزائر المتعامل التاريخي للاتصالات، وجازي، المتعامل البارز للهاتف النقال في الجزائر. عن إطلاق العرض المبتكر TWINBOX” ، وهو حل شامل -All-in) One من شأنه أن يحدث طفرة في مجال الوصول إلى الخدمات الرقمية. حيث يقدم تجربة متكاملة وعالية الجودة للمواطنين الجزائريين.

“TWINBOX” هو جهاز من الجيل الجديد الذي يقدم خدمات متنوعة يلبي الاحتياجات الرقمية الحديثة لجميع أفراد العائلة.

محتويات تعليمية ومتعددة الوسائط ” البث المتواصل والبث المباشر بفضل منصة TOD التي تقدم محتوى غنيا ومتنوعا متعدد الوسائط. بالإضافة كذلك إلى الإستفادة من خدمات تعليمية عبر تطبيقات جزائرية مصممة خصيصا لتسهيل التعلم عبر الأنترنت. ومجموعة متنوعة من الألعاب الرقمية للاستمتاع بلحظات من الاسترخاء والترفيه.

إدارة مبسطة للخدمات:

My Idoom و Idoom Market منصات رقمية تسمح بالولوج إلى عروض وخدمات إتصالات الجزائر بسهولة.

Djezzy App تطبيق سهل الاستخدام لإدارة حسابات الهاتف النقال ومتابعة التفاصيل وإجراء عمليات التعبئة عبر الأنترنت.

وتواصل فرق عمل اتصالات الجزائر وجازي جهودها لتطوير محتوى “TWINBOX” من أجل تلبية تطلعات المواطنين الجزائريين الساعين للحصول على أحدث الابتكارات

التكنولوجية.

كما تواصل فرق عمل اتصالات الجزائر وجازي جهودها لتطوير محتوى “TWINBOX” من أجل تلبية تطلعات المواطنين الجزائريين الساعين للحصول على أحدث الابتكارات التكنولوجية.

دعم الابتكار المحلي والمنظومة الرقمية الوطنية

من خلال TWINBOX، تجدد اتصالات الجزائر وجازي التزامهما بتعزيز الرقمنة والابتكار في الجزائر. هذا العرض من شأنه أن يُحفّز الشركات الناشئة المحلية في المساهمة في إثراء محتوى الخدمة ووظائفها، مما يُعزز المنظومة الرقمية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع تجسيدًا للتعاون الذي تم الإعلان عنه في 27 ديسمبر 2023، خلال التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المتعاملين.

كما تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توحيد خبراتهما المواجهة تحديات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقديم حلول تتماشى مع تطلعات المستخدمين.

وفي إطار إطلاق TWINBOX، تسعى الشركتان إلى تعزيز تعاونهما من خلال دمج شبكتيهما لتلبية تطلعات المواطنين على نحو أفضل وضمان تسويق فعال لخدماتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة في تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر. من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة الجميع من أجل مستقبل أكثر اتصالا.

ودعت المؤسستين زبائنها تصفح الموقع .www.twinbox.dz