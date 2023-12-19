إتصالات الجزائر: 3 باقات مهمة لتخزين الملفات عبر الأنترنت

أعلنت إتصالات الجزائر عن إطلاق “iBox” أي بوكس. حل تخزين الملفات عبر الأنترنت. تم تصميمه خصيصا لتلبية إحتياجات إدارة البيانات.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الحل الجديد لتخزين الملفات، الذي طورته شركة “ICOSNET”. متوفر عبر كافة الشبكات التجارية لإتصالات الجزائر وعبر متجرها الإلكتروني idoomarket-at.dz”. كما أن هذا الحل، المتاح عبر التطبيق المحمول (iOS, Android) وعبر الويب. يتيح للمستخدمين إمكانية حفظ ومشاركة الملفات عبر الأنترنت. على غرار الوثائق والصور ومقاطع الفيديو. وهو موجه لمجموعة واسعة من المستخدمين، سواء كانوا زبائن خواص أو محترفين.

وأَضاف البيان، أنه تم اقتراح 3 باقات مختلفة مزوّدة بسعات نقل متعددة، تتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الملفات بكل حرية. تتمثل الأولى في “iBox” بسعة تخزين تقدر بـ100 جيغا لمستخدم واحد فقط. موجهة لعموم المستخدمين الذين يسعون لحفظ ملفاتهم الأساسية بكل أمان والثانية “iBox Pro”. بسعة تخزين تقدر بـ500 جيغا لخمسة مستخدمين. موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية لمشاريعهم.

أما الباقة الثالثة، فتتمثل في “iBox Business” بسعة تخزين 1024 جيغا لعشرة مستخدمين. وهي مصممة خصيصا لتلبية متطلبات الشركات والفرق التي تحتاج إلى مساحة تخزين واسعة لإدارة بياناتها المهنية.

وخلص البيان إلى أن حل iBox المستضاف بالجزائر، “يضمن أمن وسرية البيانات بشكل أمثل”. مضيفا أنه للمزيد من المعلومات تدعو المؤسسة إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.