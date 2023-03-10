إتصالات الجزائر: 600 ألف مشترك في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل

حققت إتصالات الجزائر، رقما قياسيا جديدا في عدد الزبائن المشتركين في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل. ببلوغها 600 ألف زبون.

وحسبما أعلنت عنه المؤسسة، فقد تم تحقيق رقم قياسي جديد في عدد الزبائن المشتركين في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل. وذلك ببلوغها 600 ألف زبون اليوم الخميس. كما قامت المؤسسة بتكريم زبونها الـ 600 ألف المشترك في عرض “Idoom Fibre”. مبرزة في بيانها أن ممثلي إتصالات الجزائر تنقلوا إلى منزل الزبون رقم 600 ألف على مستوى بلدية الركنية ولاية قالمة. وتحصل هذا الأخير على اشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا.

كما أشارت إتصالات الجزائر إلى أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة الإلتزام المتواصل بتقديم خدمة ذات جودة عالية لفائدة الزبائن. من خلال تزويدهم بالأنترنت ذي التدفق العالي جدا. كما أنها استثمرت في المعدات والتجهيزات المتطورة من أجل تحسين جودة شبكتها. وتوفير تجربة مستخدم لا مثيل لها من حيث سرعة وموثوقية الأنترنت”.

للإشارة, فإن عرض “Idoom Fibre” متوفر في عدد متزايد من الأحياء عبر كامل التراب الوطني. لا سيما وأن “الفرق التقنية للمؤسسة تعمل بلا هوادة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة أينما كانوا وحيثما وجدوا. كما تقترح إتصالات الجزائر على زبائنها أسعارا مغرية إلى جانب إطلاق العديد من العروض الترويجية للسماح لجميع الميزانيات الاستفادة من الأنترنت ذي التدفق العالي جدا.

الجدير بالتذكير، أن هذه المؤسسة كانت قد أطلقت بتاريخ 16 فيفري المنصرم عرضا ترويجيا يسمح للزبائن الجدد في عرض Idoom Fibre الاشتراك في تدفقات 15 ميغا,20 ميغا, 50 ميغا, 100 ميغا,200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دج. والاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية بالإضافة إلى 15 يوم أنترنت مهداة دون دفع مصاريف التركيب. مشيرة إلى أن هذا العرض صالح إلى غاية 17 مارس 2023.

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