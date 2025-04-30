إتفاقيات بين “سونلغاز” و”جنرال إلكتريك فيرنوفا” للتصدير نحو أسواق جديدة

وقع مجمع “سونلغاز”، بلندن “المملكة المتحدة” عدة مذكرات تفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”. تهدف لتصدير المعدات الكهربائية والغازية من مصنع “جنرال اليكتريك آلجيريا توربين” (جيات) بباتنة نحو أسواق دولية جديدة.

وأوضح البيان، أن التوقيع على مذكرات التفاهم جرى بين مجمع “سونلغاز”، ممثلا بالرئيس المدير العام، مراد عجال. وشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”، ممثلة بنائب رئيسها للطاقة الغازية، جوزيف أنيس. والرئيس المدير العام لأنظمة الكهرباء بالشركة، فيليب بيرون.

وأوضح ذات المصدر، أن مذكرات التفاهم تهدف لتصدير المعدات الكهربائية والغازية مع التركيز على التوربينات الغازية ومعدات الشبكة اللازمة لنقل الطاقة.

كما اعتبر مجمع “سونلغاز” أن هذه المذكرات تعتبر خطوة جديدة خطاها رفقة “جنرال إلكتريك فيرنوفا” في مجال تصدير توربينات الغاز. بالإضافة كذلك إلى معدات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جدا من خلال مشروعهما المشترك المتمثل في مصنع “جيات” بباتنة. مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز حضور سونلغاز في الأسواق الدولية للصناعات الطاقوية.

كما تعكس هذه الاتفاقيات، الإرادة المشتركة للطرفين لتطوير شراكتهما. كما تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية ورفع القيمة المضافة المحلية. فضلا عن كسب حصص في الأسواق الدولية”.

وتشمل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تصنيع المعدات محليا في مصنع “جيات” بباتنة، وتسويق عدة أنواع من التوربينات الغازية ومعدات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والعالي جدا. بنسبة 35 بالمائة من القدرة الإجمالية، بالنسبة للتي تزيد عن 20 جيجاوات. مبرزا أن وجهة التصدير ستكون نحو دولة بالشرق الأوسط.

كما تنص الاتفاقيات على تصدير توربينين للغاز إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط خلال الثلاثي الرابع من العام الحالي. مع المعدات المصاحبة لنقل الطاقة.

وتم أيضا، بالمناسبة، التخطيط للتدريب في مصنع “جيات” بباتنة، لنقل الخبرات في مجال الإشراف والتحكم.

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