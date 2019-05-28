إتفاقيات بين وزارتي السياحة والرياضة لترقية النشاط السياحي والرياضي

أبرمت وزارة السياحة رفقة وزارة الشباب والرياضة إتفاقيات بغرض ترقية النشاط السياحي، الرياضي والترفيهي بالمرافق السياحية العمومية.

وذلك من أجل ترجمة العمل التشاركي والتنسيق ميدانيا، حيث كانت الإتفاقيات بين مجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية.

والفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق من جهة وعدة فدراليات رياضية من جهة أخرى، بغرض ترقية النشاط السياحي، الرياضي.

والترفيهي على مستوى المرافق السياحية العمومية و الخاصة، ابتداء من موسم الاصطياف الداخل.

يأتي ذلك في إطار تكثيف العمل المشترك بين قطاع السياحة والصناعة التقليدية و قطاع الشباب و الرياضة.

بهدف الارتقاء بالنشاط السياحي بالجزائر و إدراج النشاطات الرياضية والترفيهية ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين والشباب.