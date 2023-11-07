إتفاقيات توأمة بين الجامعات الجزائرية والكورية في مجال الذكاء الإصطناعي والرياضيات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على امكانية إبرام إتفاقيات توأمة بين الجامعات الجزائرية. ونظيراتها في كوريا الجنوبية ، وتعميق الشراكة العلمية والتكنولوجيا في مجال الرياضيات. الذكاء الاصطناعي، الاعلام الآلي الكمي، التكنولوجيات الدقيقة، تعلم اللغة العربية والكورية.

وجاء هذا خلال استقبال وزير التعليم العالي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر. يو كي جون “You Ki Jun”، بمقر الوزارة.

يشار أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض وتقوية علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع كوريا الجنوبية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.