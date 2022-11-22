إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي في هذا المجال

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” بمعية “كَمال بداري” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توقيع إتفاقية إطار للشراكة والتعاون ستجمع بين الوزارتين في مجال حماية الأفكار المبتكرة ومشاريع الطلبة القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة، وهذا بحضور إطارات من الوزارتين.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير البيئة اللازمة لحماية ومرافقة الأفكار المبتكرة لدى الطلبة الجامعيين، وحماية ملكيتهم الفكرية، خاصة الأفكار التي يمكن تحويلها إلى مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة.

كما ثمّنت الوزيرة هذه الشراكة وهذا التعاون المبني على وحدة المبدأ والأهداف لبناء الجزائر الجديدة وفق المنظور الذي تصبو إليه القيادة السياسية في بلادنا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، والرّامية إلى مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية في إنشاء المؤسسات الناشئة، خاصة تلك التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية والمساهمة في بناء الإقتصاد الوطني.

ومن جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي “كمال بداري”، أن إبرام هذه الإتفاقية يندرج في سياق” تظافر الجهود بين مختلف القطاعات للمساهمة في تحسين النظام البيئي للابتكار والمقاولاتية وبعثها لدى الطلبة والشباب، سيما منها المقاولاتية المبتكرة، وكذا الرفع من جودة المشاريع وعدد المؤسسات الناشئة، من خلال الانتقال إلى مرحلة إعداد النموذج الأولي وتجسيد بذلك فكرة المشروع على أرض الواقع.