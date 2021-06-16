إتفاقية إطار وشراكة بين قطاعي الفلاحة والسياحة

تم اليوم الأربعاء، توقيع إتفاقية إطار وشراكة بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرت مراسيم الإمضاء عليها بمقر وزارة السياحة بحضور إطارات الوزارتين، إلى تحديد إطار الشراكة بين القطاعين. وكذا كيفيات تنفيذها من أجل المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.

كما تهدف أيضا إلى وضع إطار تشاوري يسمح بتحقيق الأهداف الرئيسية والمتمثلة في ترقية وتثمين التراث الطبيعي والفلاحي وتراث المناظر الطبيعية في إطار أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الريفية وترقية السياحة وأنشطة الصناعات التقليدية.

وتتعلق هذه الاتفاقية أيضا بمرافقة المؤسسات العائلية في تطوير القدرات و تنويع المنتجات بهدف الترقية والتسويق وتشجيع السياحة وتنميتها وترقيتها في الأوساط والسياحة الايكولوجية و السياحة الفلاحية و السياحة الزرقاء حول المسطحات المائية و الوديان.

كما اتفق الطرفان على تطوير منصة رقمية مخصصة لمختلف الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاقية.