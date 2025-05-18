إتفاقية الشراكة بين اتصالات الجزائر ووكالة “ANGEM” توضع حيز التنفيذ

تم اليوم وضع حيز التنفيذ إتفاقية الشراكة بين اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “ANGEM”.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، تمت المراسم، بحضور كل من الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر والمديرة العامة لوكالة “ANGEMّ”.

بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب المستفيدين من تربص على مستوى اتصالات الجزائر.

وتهدف الاتفاقية، المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2025، لإطلاق “مَشْرُوع دعمِ الْمُقَاوِلِينَ الذَّاتِيِّينَ والمؤسسات المصغرة”، بالشراكة بين اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وتأتي هذه الاتفاقية، كتأكيد للرؤية المشتركة بين اتصالات الجزائر ووكالة ANGEM والتي تهدف لتمكين الشباب المقاول والطموح من تطوير مشاريعهم والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

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