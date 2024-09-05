إتفاقية بقيمة 4.2 مليار دج لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي

تم توقيع إتفاقية إطار تهدف لعصرنة وحدات الإنتاج الفلاحي “المزارع النموذجية سابقا”. من خلال توفير معدات فلاحية جديدة منتجة محليا بقيمة 4,2 مليار دج.

ووقع على الإتفاقية كل من المؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية EPE SPA DCAS “المكلفة بتسيير وحدات الانتاج الفلاحي”. وشركة تسويق المعدات الفلاحية PMA Trading “مؤسسة عمومية متخصصة في انتاج العتاد الفلاحي.”. بالإضافة كذلك إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية Badr “ممول عمليات الشراء”. وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA “مؤمن العتاد”.

وتهدف الإتفاقية التي أشرف على مراسم توقيعها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، إلى تزويد 174 وحدة للإنتاج الفلاحي. تابعة للمؤسسة العمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. تتربع على مساحة تفوق 114 ألف هكتار، بالعتاد الفلاحي المنتج من طرف شركة تسويق المعدات الفلاحية.

كما تنص الإتفاقية على أن يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل العملية. بينما أسندت مهمة تأمين وحماية العتاد الفلاحي إلى الصندوق الوطني للدعم الفلاحي.

وقال وزير الفلاحة، إن هذه الإتفاقية التي تناهز قيمتها 4,2 مليار دج، من شأنها تجهيز الوحدات الفلاحية بمعدات عصرية ذات جودة عالية منتجة وطنيا. على أن يشرع في اقتناء التجهيزات “شهر أكتوبر المقبل”. والتي من شأنها إعطاء دفعة للوحدات الفلاحية من أجل الرفع من إنتاج الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية والبذور والقمح الصلب. في إطار المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.

كما أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية مصطفى بلحنيني. أن الشراكة الجديدة ستسمح بتغطية 70 بالمائة من إحتياجات وحدات الإنتاج من المعدات بحلول موسم الحرث والبذر القادم. مما سيسمح بتغطية نسبة كبيرة من إحتياجات السوق من البقول الجافة والنباتات الزيتية وغيرها من المنتجات الفلاحية الإستراتيجية.