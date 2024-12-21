إتفاقية بين الجوية الجزائرية وطاسيلي لتطوير قطاع النقل الجوي

تم اليوم السبت، بمقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين شركتي طيران الطاسيلي والخطوط الجوية الجزائرية، بحضور المديرين العامين للشركتين الوطنيتين، عبد الصمد أوريحان عن طيران الطاسيلي ، و حمزة بن حمودة عن الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان لطيران طاسيلي تندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الذي انطلق بين الطرفين عبر اتفاقية الإطار للتعاون الموقعة بتاريخ 4 أفريل 2011. واتفاقية الإطار للشراكة الموقعة بتاريخ 17 فيري 2019.

وأكدت الشركتان عزمهما على تعزيز جهودهما المشتركة، وتوحيد مواردهما البشرية والمادية. لتحقيق أقصى درجات التكامل في خدمة تطوير قطاع النقل الجوي في الجزائر، حسب البيان نفسه.

كما تهدف هذه الاتفاقية-يضيف البيان إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، تحقيق النمو والاستدامة المالية لعملياتهما. تعزيز تكامل الأنشطة وتوحيد المصالح المشتركة، تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق شراكة مستدامة.

وتجدر الإشارة أن هذا الاتفاق يغطي التعاون في عدة مجالات أساسية تشمل الأنشطة التجارية النظم المعلوماتية والبرمجيات. الصيانة الجوية، التشغيل، التدريب، الشحن، المشتريات واللوجستيات، الأنظمة التنظيمية للطيران، الشؤون القانونية والتأمينات. خدمات التموين الجوي، كما يشمل الاتفاق أي مجالات أخرى مرتبطة بالنقل الجوي، بما يحقق التكامل والفعالية للشركتين.

وأوضح المصدر نفسه، أنه سيتم إعداد عقود تطبيقية منفصلة لكل مجال من مجالات التعاون. تتماشى مع بنود الاتفاقية وتضمن تحقيق الأهداف المشتركة بشكل فعّال.

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