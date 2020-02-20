إتفاقية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الروسية لإفتتاح مركزين ثقافيين لكلا البلدين

استقبلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير روسيا ايغور بلياليف، IGOR BELIAEV .

وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ الّقاء تطرق إلى أهمية نوعية العلاقات والتعاون الثقافي بين البلدين، خاصة في

المجال الفنون، وذلك من خلال مشاركة روسيا في مختلف المهرجانات الثقافية الدولية التي تنظمها الجزائر، كالمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية، والمهرجان الدولي للرقص المعاصر.

ومن جهة أخرى تطرق الجانبان، وفق ذات المصدر، إلى موضوع إفتتاح مركزين ثقافيين لكلا البلدين، وفقا للإتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الروسية.

وتناول الطرفان العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل توطيدها لتشمل مختلف المجالات، لاسّيما السينما والفنون الدرامية، كما بحثا إمكانية تنظيم أسبوع للسينما الروسية بالجزائر.