إتفاقية بين سوناطراك وناتورجي لتصدير 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسبانيا

وقعت شركة سوناطراك والشركة الإسبانية للغاز “ناتورجي” عقد شراكة يقضي باستثمار قدره 67 مليون أورو بالجزائر، مما سيسمح برفع صادرات الجزائر نحو إسبانيا بنحو قدره ملياري متر مكعب بداية من سنة 2021 لتصل إلى 16 مليار متر مكعب سنويا سنة 2031.

وستسمح هذه الإتفاقية بتسويق الغاز الجزائري في الجنوب الإسباني وفي شبه الجزيرة الكتلانية بالجنوب الإسباني.

كما سيمكن عقد الشراكة بين سوناطراك والشركة الإسبانية نوترجي، باقتسام أرباح تصل إلى 130 مليون أورو سنويا بداية من سنة 2021، وسيستمر عقد الشراكة بين الشركة الإسبانية والجزائرية إلى غاية سنة 2031.

بعد أن وقعت شركة سوناطراك وشريكتها الإسبانية “ناتورجي” عقدًا يوصي باستثمار قدره 67 مليون يورو