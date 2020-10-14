إتفاقية بين منظمة المؤسسات والحرف والشركة العربية الموريتانية لإنشاء أسواق جزائرية بموريتانيا

أعلنت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن ابرام اتفاقية رسمية مع الشركة العربية للخدمات العامة الموريتانية من أجل تصدير المنتجات الجزائرية للسوق الموريتانية.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للمؤسسة والحرف فإن هذه الاتفاقية جاءت وفقا لاستراتيجية الحكومة في توسيع وفتح أفاق تجارية خارجية ودخول السوق الافريقية.

وأضاف البيان أن المنظمة تهدف لإستقطاب زبائن للمنتوج الجزائري في السوق الافريقية.

وستسهل هذه الاتفاقية مرور القوافل التجارية نحو دولة موريتانيا، بالإضافة إلى إنشاء أسواق جزائرية في موريتانيا، خاصة بالعاصمة نواكشوط لتسهيل عمل التجار الجزائريين.

كما تنص ذات الاتفاقية على فتح بوابة تجارية من دولة موريتانيا نحو دول افريقية اخرى، فضلا عن توفير المساحات التجارية وغرف التبريد وكذلك الوسائل اللوجيستيكية.

وأكدت المنظمة أن الإتفاقية سارية المفعول بداية من اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، كما ستسير أول قافلة تجارية نحو موريتانيا بداية من الأسبوع المقبل على أن تستمر طيلة أيام السنة.

وأشارت المنظمة أن كل التجار و الفلاحين معنيون بهذه الاتفاقية بالإضافة إلى أن السلع المصدرة خارج المنتجات المدعمة.