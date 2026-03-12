إتفاقية بين وزارتي الخارجية والداخلية لرقمنة بعض الخدمات القنصلية

وقّعت اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الوطني. تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال رقمنة بعض الخدمات القنصلية.

وجرت المراسم بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. حيث وقع على الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان. والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية، أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة جديدة في مسار عصرنة الخدمات القنصلية الذي تضعه وزارة الخارجية ضمن سلم أولوياتها. اعتبارا للأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لجاليتنا بالخارج بصفتها مكونا أصيلا للأمة الجزائرية. وهو البعد الذي حظي باهتمام خاص في إطار ندوة رؤساء المراكز القنصلية المنعقدة شهر فيفري 2026. والتي انبثقت عنها عديد التوصيات ذات الصلة.

كما تهدف هذه الإتفاقية إلى تسريع آجال معالجة الخدمات القنصلية. من خلال إعتماد نظام رقمي جديد يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما يجسد هذا الإتفاق الإرادة المشتركة لقطاعي الشؤون الخارجية والداخلية لترسيخ مقاربة تكاملية قائمة على تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بينهما. بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمة العمومية المقدمة داخل الوطن و خارجه.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور