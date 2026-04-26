إتفاقية بين وزارتي العدل والثقافة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

تم اليوم الأحد توقيع إتفاقية إطار للتعاون بين وزارتي العدل والثقافة.

ووقّع على الاتفاقية محمد حمادو الأمين العام لوزارة العدل وسيد علي السبع الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون بقصر الثقافة، بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة وذلك على هامش انطلاق الورشة التكوينية الثالثة لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من 26 إلى 30 أفريل 2026.