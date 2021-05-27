أشرف اليوم الخميس والي ولاية تيميمون على مراسيم توقيع إتفاقية تعاون بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيميمون.

وجرى ذلك بحضور الأمين العام ومدير التكوين والتعليم المهنيين، مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المديرة العامة للمركز الجزائري لتطوير السينما، ونبيل حاجي مستشار وزيرة الثقافة والفنون.

وتهدف الإتفاقية إلى عدة بنود أساسية أهمها :

•تنظيم تربصات للمتكونين في مراكز التكوين المهني بالولاية .

•إشراك متكوني مراكز التكوين المهني حسب التخصصات الموجودة في إنتاج مشاريع الأفلام السنيمائية بالمراكز .

•وضع أرشيف المركز الجزائري لتطوير السينما تحت تصرف المتكونين والباحثين المهتمين بمجال المهن الموجودة بالمراكز .

•عرض أفلام جزائرية في إطار النشاطات الثقافية للمراكز .

•تكوين المكونين لجلب المختصين في الميــدان التقني والفني لشرح مختلف الإختصاصات .

•وضع شعار أو إسم مديرية أو مركز التكوين المهني في جينيريك مشاريع الأفلام والتظاهرات السنيمائية الذي ساهم المركز في إنتاجها .

•فتح مجال المبادرة في بحوث تطبيقية حول مواضيع راهنة وذات إهتمام مشترك .

•مرافقة المركز الجزائري لتطوير السينما في إنجاز مختلف الأعمال السينماتوغرافية والتظاهرات التي لها علاقة بالمراكز .

•التنسيق ودعم التعاون بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسة من أجل خلق جو لدعم إنجاز مشاريع أفلام وتظاهرات سينماتوغرافية خاصة .

•إمكانية مشاركة متربصي مديرية التكوين والتعليم المهنيين في مختلف المشاريع السينمائية على المستوى المحلي والوطني .