إتفاقية تعاون بين جامعة الجزائر 1 وتشجيانغ الصينية في تخصصات الطب

تم اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة” وجامعة تشجيانغ الصينية. وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات والبعثات الطلابية في تخصصات الطب.

وقد وقع على الاتفاقية كل من مدير جامعة الجزائر1، فارس مختاري، ونائب مدير جامعة تشجيانغ، تشن جانج. حيث أوضح مختاري أن هذه الاتفاقية ستسمح بتبادل المعلومات والمنشورات الأكاديمية. وكذا بتنظيم بحوث علمية مشتركة ومؤتمرات، الى جانب تبادل البعثات الطبية بين الجانبين. كما تعكس العلاقة التاريخية المميزة التي تربط الجزائر بجمهورية الصين الشعبية.

من جانبه، أبرز ممثل جامعة تشجيانغ الصينية الأهمية التي يكتسيها التعاون العلمي مع جامعة الجزائر1. خاصة في المجال الطبي، مشيرا الى أن هذا التعاون “سيتوسع لاحقا ليشمل مجالات أخرى، على غرار الهندسة المعمارية، التكنولوجيا، العلوم الطبيعية والرياضيات”.