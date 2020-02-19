إتفاقية تعاون بين جامعة قاصدي مرباح وشركة إعادة تنشيط الآبار البترولية

وقعت جامعة قاصدي مرباح بورقلة، إتفاقية شراكة وتعاون، مع الشركة الجزائرية لإعادة تنشيط الآبار البترولية الناشطة بمنطقة حاسي مسعود.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، وقع الإتفاقية البروفيسور محمد الطاهر حليلات عن جامعة ورقلة، ومدير الشركة البترولية، عبد الله خلوط.

وجاء توقيع الإتفاقية، على هامش فعاليات صالون الشغل والمقاولاتية والحركية الدولية، المنظم بكلية المحروقات والطاقات المتجددة.

وتأتي هذه الإتفاقية، لتبادل التجارب والخبرات والمعارف العلمية والأكاديمية.

وأكد بالمناسبة، خلوط، أن إدارة الشركة تعتزم تمويل الأبحاث العلمية والأكاديمية التي يشرف عليها الأساتذة الباحثين بجامعة قاصدي مرباح.

وذلك بهدف تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي للإطارات الوطنية، وتشجيعهم في جهود ترقية مسار تنمية القطاعات الحيوية في البلاد، يضيف خلوط.

كما ستمكن تلك الإتفاقية المبرمة بين الطرفين بإتاحة الفرصة للطلبة الجامعيين بإجراء التربصات الميدانية في الشركة، ومرافقتهم في عملية التكوين، وإمكانية التوظيف المباشر للطلبة المتفوقين.