إتفاقية تعاون بين جامعة هواري بومدين ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

وأفاد بيان لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه الاتفاقية التي وقعت في 29 جويلية بين رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور جمال الدين اكراتش ومدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية الدكتور مراد عباس، تهدف إلى تنفيذ وتطوير التعاون في عديد مجالات البحث.

وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين إتفاقية إطار وتعاون مع ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية تشمل العديد من مجالات البحث.

وأضاف البيان، أن الطرفان اتفقا على تجسيد وتطوير التعاون في مجالات إهتمام محددة منها الذكاء الإصطناعي والمعالجة التلقائية للغة الطبيعية والمعالجة التلقائية للكلمة و هندسة النظم والوسائط المتعددة و الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنصات تعليم اللغة العربية.

وتتضمن كذلك الإتفاقية دراسة المخطوطات العلمية والتقنية العربية القديمة وإنشاء قواعد بيانات للمصطلحات (المفاهيم والتعاريف) وهندسة النظم والوسائط المتعددة والقياسات الحيوية ومعالجة الإشارات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية و الرؤية الذكية الحاسوبية للتفاعل بين الإنسان والآلة والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والدعم الفني لمشاريع البحث.

وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى ترقية التعاون وتبادل إجراءات البحث والتطوير لا سيما البرامج والمشاريع أو الأنظمة التي تتطلب إجراءات متعددة التخصصات في إطار تكاملي.